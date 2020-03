Vier zondagse diensten in kerkgebouw ggiN Rhenen

In het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) te Rhenen worden sinds 23 februari vier kerkdiensten per zondag gehouden. Het betreft een tijdelijke maatregel, in afwachting van de uitkomst van gesprekken tussen bezwaarde leden van de ggiN in Opheusden en de kerkenraad van deze gemeente over verzoening.

Scriba J. M. Visser van de gereformeerde gemeente in Nederland te Rhenen zegt desgevraagd dat de maatregel vooral te maken heeft met de extra kerkgangers die voorheen in Opheusden naar de kerk gingen. Het kerkgebouw in Rhenen, dat 550 zitplaatsen telt, werd de laatste tijd ’s zondags bezocht door een kleine 800 kerkgangers, wat tot ruimteproblemen leidde, aldus Visser.

De morgendiensten in Rhenen worden tijdelijk gehouden om 09.30 uur en 11.45 uur en de tweede diensten om 16.00 en 18.30 uur. Die van 11.45 en 18.30 uur zijn bedoeld om de bezoekers van Opheusden te dienen en zullen met name leesdiensten zijn.

In januari 2018 kwamen de problemen tussen de kerkenraad van de gereformeerde gemeente in Nederland te Opheusden en zijn predikant ds. A. van Voorden openbaar. In april 2018 nam ds. Van Voorden het beroep aan naar de ggiN te Leerdam.

Ook na zijn vertrek kerkten er gemeenteleden elders. Om aan de bezwaarde gemeenteleden tegemoet te komen, opende de classis Oost van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland op zondag 30 juni 2019 in het kerkgebouw te Opheusden een extra ”preekplaats”, in de hoop dat dit zou bijdragen aan een traject van verzoening. In november 2019 besloot de classis –na besluiten van de synode eerder die maand– deze preekplaats weer op te heffen.

Na de opheffing van de classicale preekplaats in Opheusden in december 2019 weken nogal wat kerkgangers uit naar omliggende gemeenten. Een ervan is de gereformeerde gemeente in Nederland te Rhenen.