Vier namen geselecteerd voor nieuwe fusiekerk GKV en NGK

In de nieuwe naam van de fusiekerk van vrijgemaakt gereformeerden en Nederlands gereformeerden komen in ieder geval de woorden ”gereformeerd” en ”kerken”.

Dat blijkt uit een selectie die de regiegroep hereniging van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) hebben gemaakt. Kerkleden mochten de afgelopen maanden meedenken over de naam van de nieuwe kerk. De GKV en de NGK –die in de jaren zestig uit de vrijgemaakte kerken ontstonden– willen in 2023 fuseren.

De eerste optie is ”Nederlandse Gereformeerde Kerken”, de tweede ”Verenigde Gereformeerde Kerken”. Andere mogelijkheden zijn ”Gemeenschap van Gereformeerde Kerken” en ”Evangelische Gereformeerde Kerken”. Bij de laatste drie namen kan eventueel de aanduiding ”in Nederland” worden toegevoegd. De zogenoemde postale aanduiding ”vrijgemaakt” verdwijnt daarmee.

„We zijn gereformeerde kerken”, schrijft ds. Rob Vreugdenhil op de website van de regiegroep. „Dat typeert ons inhoudelijk en historisch. Laat dat ook in de naam maar duidelijk zijn.”

Verder moet de naam „openheid geven aan andere kerken om aan te sluiten, nu of later. Dus niet een naam die alleen maar past bij dit samengaan van GKV en NGK. Want we bidden dat het daar niet bij blijft.”

Kerkleden mogen nu reageren op de vier geselecteerde namen. De gezamenlijke landelijke vergadering van de GKV en de NGK kiest volgend jaar de nieuwe naam van de fusiekerk.