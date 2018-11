Een man die afgelopen zomer brand stichtte in een methodistenkerk en sikhtempel in de Schotse stad Edinburgh, krijgt vier jaar cel. Dat heeft een Schotse rechter vorige week besloten, aldus The Guardian.

De 49-jarige Paul Johnson wilde „een politiek statement” maken. Hij zou niets tegen een specifieke groep hebben, maar moeite met godsdienst en religieuze autoriteit. Camerabeelden legden zijn daden vast.