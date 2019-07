Vier Iraanse christenen voor de rechter

Vier Iraanse christenen worden door de autoriteiten verdacht van het in gevaar brengen van de staatsveiligheid en het propageren van zionisme.

Dat meldde de christelijke mensenrechtenorganisatie Christian Solidarity Worldwide (CSW) maandag. De vier christenen, allen lid van de Kerk van Iran, moesten zondag voorkomen. Volgens lokale bronnen noemde de rechter hen „afvalligen” en beweerde hij dat de Bijbel vervalst is.

De vier werden in januari en februari opgepakt in een reeks arrestaties in de noordelijke stad Rasht. Daarbij werden nog vijf andere christenen gearresteerd, onder wie een voorganger. Zij wachten nog op hun proces. Ondertussen zijn alle negen christenen op borgtocht vrijgelaten.