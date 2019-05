Vier christenen in Nepal vrijgelaten

In Nepal zijn vier christenen vrijgelaten, die waren beschuldigd van proselitisme (bekeringsijver). Mensenrechtenorganisaties zijn bezorgd over toenemende vervolging in het land.

Dat meldde de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Christian Solidarity Worldwide (CSW) woensdag.

De vier christenen, onder wie een Amerikaanse vrouw, werden op 23 april gearresteerd in Ghorahi, een stad in het district Dang Deukhuri. Ze werden ervan beschuldigd anderen over te halen het hindoestaanse geloof te verlaten en over te gaan tot het christendom. De Amerikaanse werd een dag later vrijgelaten, de overige drie werden dagenlang ondervraagd.

Afgelopen maandag werden ook zij op vrije voeten gesteld. Volgens CSW werden de vier beschuldigd van het verspreiden van christelijke folders en het ondermijnen van de hindoestaanse religie. Na politieonderzoek heeft het gerechtshof in Kathmandu vastgesteld dat de beschuldigingen van proselitisme tegen de vier christenen ongegrond zijn.

Verschillende bronnen beweren dat de vier christenen tijdens hun inhechtenisneming iedere vorm van medische zorg werd onthouden. De mensenrechtenorganisatie CWS spreekt van een duidelijke schending van mensenrechten en maakt zich zorgen over religieuze minderheden en vooral over de christelijke gemeenschap in Nepal. CSW dringt er bij de Nepalese overheid op aan vrijheid van religie voor al haar inwoners te garanderen.

In 2017 werd in het land een wet van kracht die alle niet-hindoereligies als crimineel bestempelt. Nog steeds is het verboden om in Nepal mensen te bekeren. Daarop staan geldboetes en gevangenisstraffen tot vijf jaar.

Het christendom in Nepal is een kleine, maar groeiende religieuze minderheid. 1,4 procent van de Nepalezen is christen. De meerderheid van de bevolking belijdt het hindoeïsme. De grondwet van Nepal bepaalt dat het land een hindoekoninkrijk is.