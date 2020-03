Video: Nunspeetse predikanten over coronavirus

Duizenden gemeenteleden zijn genoodzaakt zondag thuis te blijven. Welke impact hebben de ingrijpende maatregelen op de kerken? En hoe vallen deze ontwikkelingen geestelijk te duiden? Twee predikanten uit Nunspeet reageren.

„We zijn in ons land druk bezig met het bestrijden van de gevolgen van het virus”, zegt ds. A. Schot, predikant van de gereformeerde gemeente te Nunspeet. „Dat is ook nuttig. Maar als we niet bij de bron komen –dat we God verlaten hebben–, dan is het dweilen met de kraan open. We moeten in de schuld komen voor God.” De predikant preekte tijdens de biddagdiensten over 1 Kronieken 21. „Ik zie veel lijnen vanuit deze geschiedenis naar de omstandigheden waarin we nu verkeren.”

Predikanten

De virusuitbraak vraagt verootmoediging, vindt ds. J. G. Schenau, predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Nunspeet (Ichthus). Tegelijk ziet hij tekenen van hoop. „Juist in deze tijd van het jaar, de lijdensweken. Jezus heeft onze ziekten op zich genomen. Daarin ligt de hoop op de vernieuwing van deze wereld.”