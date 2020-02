Victor Kalisher: Moderne Jood moet de Bijbel ook begrijpen

Bijna iedere Israëliër kent Hebreeuws. Zij kunnen de Hebreeuwse Bijbel lezen. Maar begrijpen zij die ook? „Eigenlijk niet”, zei Victor Kalisher donderdagavond in Hollandscheveld.

Kalisher was deze week op uitnodiging van Stichting Steun Messiasbelijdende Joden in Nederland. De directeur van het Israëlisch Bijbelinstituut en ouderling in een Messiasbelijdende gemeente in Jeruzalem sprak in Hollandscheveld over het ontstaan en de grote groei van Messiasbelijdende gemeenten en het werk van ‘zijn’ Bijbelgenootschap.

Kalisher: Terugkeer Joden naar Israël is niet toevallig

„Ik zie het als de belangrijkste opdracht voor het Israëlisch Bijbelgenootschap Bijbels uit te geven met zoveel verklarende kanttekeningen dat de moderne Israëliër de Bijbel zelfstandig kan lezen”, aldus Kalisher. „Moderne Israëliërs kunnen vanwege hun kennis van het Hebreeuws de Bijbel wel lezen, maar dat wil nog niet zeggen dat zij die ook echt begrijpen. Het Bijbelse Hebreeuws verschilt ingrijpend van het modern Hebreeuws, zowel qua grammatica als qua betekenis.”

De directeur van het Israëlisch Bijbelgenootschap noemde enkele uitgaven van het genootschap. Behalve de Bijbel met annotaties werd ook een Bijbel met verwijsteksten uitgegeven. Deze Bijbeluitgave, met zo’n 19.000 verwijzingen, biedt volgens Kalisher betere hulp bij het Bijbellezen dan de rabbijnse uitleg. „Ik wil niets liever dan dat Joden hun eigen Bijbel begrijpen zonder de hulp van rabbijnen.”

Getuigen

„Wij noemen onszelf liever Messiasbelijdende Joden dan christenen”, zei Kalisher, „omdat wij met die aanduiding bij onze mede-Joden kunnen getuigen dat wij voluit Joods zijn en toch in Jezus Christus als de Messias geloven.” Volgens de directeur van het Bijbelgenootschap kan Jezus Christus als de vervulling van de oudtestamentische profetieën alleen door het geloofsoog worden ingezien. „Het is met de visie op Jezus Christus net als met die op Israël. Sommigen zien in Israël een land zoals ieder ander land. Wie gelooft, ziet Israël als het land van Gods belofte.” Kalisher citeerde onder andere Psalm 126: „In Psalm 126 is sprake van een verlossing die voor onmogelijk werd gehouden. God handelt met Israël wonderlijk en zelfs de heidenen moeten erkennen dat God grote dingen met Israël doet.”

Volgens Kalisher is iedere menselijke poging om de huidige problematiek rondom Israël op te lossen gedoemd te mislukken. Dat geldt ook voor de ”deal van de eeuw” die de Amerikaanse president Trump recent voorstelde. „Nooit komt er vrede zonder Jezus Christus. De Heere zal niet toelaten dat er een door mensen bewerkte politieke vrede komt zonder Hem.”

Kalisher wees op de „enorme groei” van Messiasbelijdende Joden als hoopvol teken en vervulling van oude beloftes. Toen Kalisher jong was, was de groep van Messiasbelijdende Joden klein. „Op dit moment zijn er 30.000 Messiasbelijdende Joden. In voorgaande tijden hoorden de Joden het getuigenis over Jezus van christenen die toch altijd met de Holocaust in verband werden gebracht. Omdat de Messiasbelijdende Joden in alle lagen van de Israëlische samenleving present zijn, horen de Joden tegenwoordig uit de mond van Joden dat Jezus Christus de Messias is.”

Hij noemde verschillende voorbeelden. Zijn drie oudste dochters die in het Israëlische leger dienen, getuigen daar volgens hem vrijmoedig van Jezus als hun Verlosser. Kinderen van Messiasbelijdende Joden zitten op middelbare scholen en winnen het respect van medescholieren door hun houding en getuigenis. In zijn hoedanigheid als directeur van het Bijbelgenootschap merkt Kalisher dat ook onder orthodoxe Joden, al blijft dat vaak verborgen, geloof in Jezus Christus voorkomt en het Nieuwe Testament wordt gelezen.