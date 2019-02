VGS presenteert notitie rond ”gender” tijdens symposium

De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) komt nog voor de zomer met een notitie over het thema ”gender”. Bedoeling is dat deze op 5 juni wordt gepresenteerd en toegelicht tijdens het VGS-symposium ”kerk en school”, in het bijzijn van afgevaardigden van scholen en kerken.

Dat laat VGS-bestuursvoorzitter P. W. Moens weten in een maandag verstuurd schrijven aan de bij de koepelorganisatie aangesloten scholen.

Aanleiding tot zijn brief vormen de berichten van de afgelopen dagen dat de werkgroep achter de Nederlandse vertaling van de Nashvilleverklaring over huwelijk en (homo)seksualiteit deze maand met een vereenvoudigde versie van ‘Nashville’ komt en later dit jaar waarschijnlijk met een lesbrief voor jongeren. Moens: „De oorspronkelijke Nashvilleverklaring heeft veel stof doen opwaaien. Ook op het actuele nieuwsbericht betreffende de lesbrief wordt door de media gereageerd.”

Moens herinnert eraan dat de scholen –en kerken– begin januari een brief van de VGS hebben ontvangen „naar aanleiding van de ophef die er toen is ontstaan in de samenleving na publicatie van de Nashvilleverklaring. In die brief hebben we aangeboden als woordvoerder voor het reformatorisch onderwijs te willen optreden. Dit is onverlet. Als er vragen komen naar aanleiding van de aangekondigde lesbrief, dan kunt u verwijzen naar ondergetekende.”

Meer informatie over het symposium op 5 juni volgt nog, besluit de VGS-bestuurder zijn brief.

De VGS, gevestigd in Ridderkerk, omschrijft zichzelf op haar site als „belangenbehartiger, partner en adviseur voor het christelijk-reformatorisch onderwijs.”