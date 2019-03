VGKN willen kanselruil met GKV

De voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (VGKN) willen een „oecumenisch akkoord” met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV).

Dat heeft dr. A. van Harten-Tip, synodescriba van de VGKN, maandag bevestigd.

Een oecumenisch akkoord betekent dat beide kerken een zusterkerkrelatie aangaan, aldus dr. Van Harten-Tip. „We vinden elkaar op basis van Schrift en belijdenis. We erkennen elkaars ambten en stellen het heilig avondmaal open voor leden uit beide kerken. Ook is kanselruil mogelijk.”

De VGKN vroegen in 2015 om een oecumenisch akkoord met de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), die daar in 2017 mee instemden. De NGK en de GKV werken aan een hereniging, die in 2023 een feit moet zijn.

De VGKN bezinnen zich momenteel op hun „oecumenische positie”, zegt dr. Van Harten-Tip. Deputaten voor kerkelijke samenwerking brengen volgende maand op de synodevergadering in Boornbergum een advies uit. Er zijn meerdere opties, zoals aansluiting bij de NGK, GKV of de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Ook „doorgaan als VGKN en de oecumenische relaties verder uitbouwen” behoort tot de mogelijkheden. De plaatselijke kerken zullen zich vervolgens over het advies buigen.

Het is de bedoeling dat vertegenwoordigers van de CGK, GKV en NGK de synodevergadering van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland bijwonen.

De VGKN ontstonden in mei 2004 uit enkele gereformeerde kerken die niet mee wilden in de Protestantse Kerk in Nederland. Het kerkverband –met ongeveer 2070 leden– telt op dit moment zeven gemeenten, die vooral in het noorden van het land liggen: Assen e.o., Boelenslaan-Drachtstercompagnie, Boornbergum-Kortehemmen, Frieschepalen-Siegerswoude, Harkema, Noordwolde en Noordwijk. Er zijn acht (emeritus) predikanten.

