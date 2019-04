VGKN stimuleren plaatselijke samenwerking met CGK, GKV en NGK

De synode van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (VGKN) besloot zaterdag in het Friese Boornbergum plaatselijke gemeenten te stimuleren om samenwerking te zoeken met „andere kerken van gereformeerd belijden.” Drie vragen en antwoorden.

Wie zijn de VGKN?

De VGKN ontstonden in mei 2004 uit enkele gereformeerde kerken die niet mee wilden in de Protestantse Kerk in Nederland. Het kerkverband –met ongeveer 2070 leden– telt op dit moment zeven gemeenten, die vooral in het noorden van het land liggen: Assen e.o., Boelenslaan-Drachtstercompagnie, Boornbergum-Kortehemmen, Frieschepalen-Siegerswoude, Harkema, Noordwolde en Noordwijk. Er zijn acht (emeritus) predikanten.

Wat heeft de synode zaterdag besloten?

De VGKN bezinnen zich momenteel op hun „oecumenische positie.” Deputaten voor kerkelijke samenwerking brachten zaterdag op de synodevergadering een advies uit. Er waren meerdere opties, zoals aansluiting bij de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) of de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en samenwerking met de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Een andere mogelijkheid was „doorgaan als VGKN en de oecumenische relaties verder uitbouwen.”

De synode nam geen besluit over een mogelijke fusie met een van deze kerken. „Dat is op dit moment niet realistisch”, aldus synodescriba dr. A. van Harten-Tip.

De synode ziet wel graag dat plaatselijke gemeenten verdere samenwerking zoeken. Zo kunnen ze elkaar inhoudelijk beter leren kennen, met behoud van hun „eigenheid.”

De voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland vroegen de GKV vorig jaar om een oecumenisch akkoord. Dat betekent dat beide kerken een zusterkerkrelatie aangaan en elkaars ambten erkennen. Ook is kanselruil mogelijk. De generale synode van de GKV buigt zich in 2020 over het verzoek van de VGKN.

Met de CGK hadden de VGKN het liefst ook een oecumenisch akkoord gesloten, maar dat is volgens dr. Van Harten-Tip kerkordelijk niet mogelijk. Zo kennen de VGKN vrouwelijke ambtsdragers en de CGK niet. „Misschien is het mogelijk dat predikanten binnen bepaalde grenzen over en weer voorgaan, maar een besluit daarover is aan de synode van de CGK.”

Wat is nu de volgende stap?

De plaatselijke kerken gaan zich nu bezinnen op samenwerking met de CGK, GKV en NGK. De volgende vergadering van de generale synode van de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland, op 5 oktober in Noordwijk, neemt vervolgens een standpunt in om de „oecumene verder uit te bouwen.”

