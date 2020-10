VGKN heffen gemeente Noordwijk op

De voortgezette gereformeerde kerk in Nederland (vgkN) in Noordwijk wordt eind dit jaar opgeheven. Haar predikant, ds. J. Maliepaard, gaat dan met emeritaat en het blijkt niet mogelijk in de gemeente de ambten te vervullen.

Dat staat in een dinsdag uitgegeven persbericht over de synode van de VGKN, die zaterdag werd gehouden in Assen.

De VGKN ontstonden in 2004 uit enkele gereformeerde kerken die niet mee wilden in de Protestantse Kerk in Nederland. Het kerkverband houdt nog vijf gemeenten over: Assen e.o., Boelenslaan-Drachtstercompagnie, Boornbergum-Kortehemmen, Frieschepalen-Siegerswoude en Noordwolde. Er zijn acht (emeritus) predikanten.

Ds. B. Bloemendal (Frieschepalen-Siegerswoude) heeft het beroep aangenomen dat de gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) in Putten op hem heeft uitgebracht, onder het voorbehoud dat er een oecumenisch akkoord tussen de GKV en de VGKN wordt gesloten.