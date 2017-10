VGKN bezinnen zich op ambtelijke structuur

Een aantal gemeenten binnen de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland (VGKN) heeft moeite de ambten te vervullen. Ze bezinnen zich op de structuur van het ambtelijk werk.

Dat bleek zaterdag op de synode van de VGKN in het Friese Boelenslaan.

Er bestaat moeite bij het vervullen van de vacatures doordat gemeenteleden huiverig zijn voor het aangaan van langdurige verbanden, zegt actuarius ds. J. J. Douma-van der Molen. „Anderzijds hechten we als VGKN bijzonder aan de ambten: de kerk is immers geen vereniging met een algemeen bestuur maar kent niet voor niets een ambtelijke structuur.”

De synode besloot op een volgende zitting verder over de ambten te spreken.

S. Algra volgde D. Hoekstra op als assessor. Ds. K. Snijder werd emeritaat verleend.

De VGKN zijn ontstaan uit gereformeerde kerken die in 2004 niet meewilden in de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland.