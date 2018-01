Verzamelde Kerken van Vlaardingen ondertekenen convenant

In de remonstrantse kerk te Vlaardingen is op maandag 15 januari een convenant van de Verzamelde Kerken van Vlaardingen (VKV) ondertekend.

De VKV is de opvolger van de Vlaardingse Raad van Kerken, die niet meer bestaat. Het doel is om „als christelijke kerken van Vlaardingen, met vrijheid en respect voor ieders eigenheid, te komen tot bemoediging en inspiratie van elkaar, uitwisseling van activiteiten en een gezamenlijke vertegenwoordiging naar maatschappij en overheid.” De deelnemende kerken zijn het apostolisch genootschap, de remonstranten, de gereformeerde kerk vrijgemaakt, de Kerk van de Nazarener, het leger des heils, de protestantse gemeente Vlaardingen (diverse wijkgemeenten), de rooms-katholieke parochie en de volle evangelie gemeente Vlaardingen.

Tijdens de ondertekening was wethouder Cees Oosterom van de gemeente Vlaardingen aanwezig. „Wij gaan zo nodig in overleg met de gemeente over zaken die voor ons belangrijk zijn. En we zijn een platform als de gemeentelijke overheid wil overleggen met de Vlaardingse kerken”, zegt secretaris Martin Edelman.

Voor dit jaar denkt men aan in ieder geval twee activiteiten van de VKV: de kranslegging op 4 mei en een kerkdienst ”Het kerkterras” tijdens het Zomerterras festival in augustus. „Vorig jaar hadden we al een gezamenlijke openluchtkerkdienst tijdens het festival, waaraan door 900 mensen werd deelgenomen.”

De VKV zou ook bij een ramp of nood van zich kunnen laten horen. „Allemaal op vrijwillige basis”, aldus Edelman.