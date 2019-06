„Vervolging geeft Chinese kerk juist energie”

De atheïstische revolutie in China is mislukt, maar vervolging geeft de kerk juist energie, zegt voorganger broeder Yun.

Broeder Yun, befaamd vanwege het boek ”De hemelse man”, was woensdag een dag in Urk, op uitnodiging van de Nederlandse tak van de Chinese zendingsbeweging ”Back to Jerusalem”. Dat is een beweging die het Evangelie wil brengen in de gesloten landen in de regio tussen China en Jeruzalem. Dat gebeurt door Chinese zendelingen die met hun Chinese paspoort in deze regio gemakkelijk toegang hebben: Chinezen zijn immers welkom om economische redenen.

Wonderen

Het boek ”De hemelse man” werd in 2002 al in het Nederlands vertaald en is nu weer beschikbaar als herdruk. Er was destijds bij verschijning de nodige ruis om het boek dat veel niet traceerbare wonderen zou bevatten. De huidige redacteur, Paul Hattaway, heeft de laatste jaren die kritiek weersproken en schreef een inleiding in de nieuwe uitgave (verkrijgbaar via www.backtojerusalem.nl).

Broeder Yun, zoals de voorganger bekendstaat, vluchtte in 2000 naar Duitsland. Nog maar zeer recent heeft hij eindelijk een Duits paspoort gekregen. Als hij nu China binnenkomt, komt hij er niet meer uit. Yun wil alleen met de Bijbel op de foto. Dat laat zien hoe hij zijn dagelijks leven inricht. Elke morgen staat hij om vier uur op, zegt hij. Hij brengt dan twee uur door met gebed en overdenking van de Schrift, alvorens zich via internet bezig te houden met zijn werk voor Back to Jerusalem wereldwijd.

Nooit veranderen

China zal nooit veranderen. Dat is zijn stellige overtuiging. „De situatie van de kerk in China verergert ieder jaar. De huidige leider Xi Jinping beschouwt zichzelf als een tweede Mao Tse-toeng. Hij wil de socialistische revolutie perfectioneren. Een van de voorwaarden is dat hij honderd procent controle op het land krijgt. Daarvoor gebruikte hij de nieuwste technieken om via camera’s het doen en laten van inwoners vast te leggen. Dat betekent heel concreet voor christenen dat ze zich niet onopvallend in het land kunnen bewegen. Mensen blijven alleen buiten beeld als ze op de achterbank van een auto zitten.”

Sommige Chinezen denken dat er ooit een tijd van openheid komt, al is dat misschien ver in de toekomst.

„Daar geloof ik niets van. Er is geen vrijheid van godsdienst en die komt er niet. Protest van de kerk tegen de verdrukking heeft geen zin. Het is en blijft nog steeds verboden om het Evangelie te delen met mensen buiten de muren van de kerk of om godsdienstig onderwijs te geven aan kinderen. Daarom heb ik de regels van de staatscontrole nooit willen accepteren. Voor de kerk van Christus is dit onacceptabel.”

Hoe ziet u de toekomst van de kerk in China?

„De kerk blijft stormachtig groeien. De atheïstische revolutie van China is volkomen mislukt. Desalniettemin zal China de regels tegen de kerken steeds strenger toe gaan passen. Er zitten momenteel zo’n tweehonderd voorgangers in de gevangenis. Ze zullen na enkele jaren vrijkomen, maar als ze blijven volharden in hun protest tegen inmenging van de staat, zullen ze opnieuw opgepakt worden. Zo gaat het al zo lang. China werpt zich nu op als technisch koploper in het bespioneren van miljoenen inwoners. Landen als Iran, Saoedi-Arabië en zelfs Rusland kijken vol verwachting of het China op deze manier lukt het hele land onder controle te krijgen. Zij zullen dan hetzelfde systeem toepassen. Desondanks bidden christenen in China niet voor het einde van het communistische regime. Ze weten dat uitwendige druk de kerk alleen maar doet groeien, en dat vrijheid de kerk lui en zelfgenoegzaam maakt.”