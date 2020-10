Vertaling Leviticus in Mogofin gepresenteerd

In Garama, Guinee, is woensdag een vertaling van het Bijbelboek Leviticus in het Mogofin gepresenteerd. De vertaling kwam tot stand vanuit het werk van Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG).

Bijbelvertaler Peter de Niet hield een toespraak, waarin hij sprak over de plaats van Leviticus binnen de vijf boeken van Mozes. De andere vier boeken zijn al eerder vertaald. De Niet presenteerde naast de vertaling ook een begeleidend boekje waarin met behulp van beeldmateriaal uitleg wordt gegeven over de tabernakel en verschillende offers.