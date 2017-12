„Verootmoediging past over  vrucht op werk onder Joodse volk”

„Wie had vijf jaar geleden kunnen denken dat er in Israël een gemeente zou komen, met ambtsdragers en sacramentsbediening? En dat de evangelist nu mag worden opgeleid tot predikant?” Onder wat de Heere gaf, past alleen verootmoediging, zei ds. W. Silfhout vrijdag tijdens de zeventiende Israëldag van de Gereformeerde Gemeenten.

Het deputaatschap voor Israël merkt de vrucht op het werk ook op in andere landen. Zoals Oekraïne, waar ambtsdragers door de theologische toerusting tot Bijbelser inzichten kwamen.

Ds. A. Margulis uit Zhitomir en zijn twee ouderlingen, Zhenya Sirotsky en Boris Teleshman, vertelden daarover. Sirotsky zei op het Reformed Theological Seminary (RTS) –de lessen die de deputaten geven– „belangrijke zaken, verwoord door grote mannen als Calvijn, Watson, Boston en Matthew Henry” te hebben geleerd. Het betekende een „ommekeer”: „Ik zag de soevereiniteit van God. Ik zag dat ik een verloren zondaar ben, gered door Jezus Christus. Ik ging zien dat de mens geen vrije wil heeft. Voor al deze veranderingen: alleen God de eer.”

Het onderwijs heeft zijn uitwerking in de verkondiging, zei Teleshman. In augustus start een tweede groep, kondigde ds. Margulis aan.

De Israëldag werd voor het eerst in Geldermalsen gehouden, omdat de kerk in Hardinxveld te klein werd voor het aantal bezoekers. Vanwege verkregen emeritaat trad ds. C. J. Meeuse na 25 jaar terug als voorzitter, ds. W. Silfhout na 21 jaar als tweede voorzitter. Beiden blijven nog deputaat. „We zien met veel waardering terug op wat ze onder de zegen des Heeren hebben mogen bereiken”, zei de nieuwe voorzitter, ds. A. Schot.

Vanuit de geschiedenis van de wijzen uit het Oosten wees hij erop dat Jood en heiden elkaar niet kunnen missen. „In deze geschiedenis blijkt dat Gods Koninkrijk zich ook uitstrekt onder de heidenen. Hoe zou het met ons geweest zijn als we de Schriften niet van de Joden hadden gekregen?”

Het Israëlprojectkoor onder leiding van Mariëlle Heidekamp zong berijmde Bijbelgedeelten in het Hebreeuws. Intussen leerden de kinderen in de kelder van de kerk Psalm 133 in het Hebreeuws aan, dat ze ’s middags ten gehore brachten onder leiding van de vrouw van ds. Margulis. Zij zong ook samen met ouderling Teleshman een lied. Kinderen toonden met grote cijfers de opbrengst van de spaarbusjes die aan tweede voorzitter ds. A. P. Baaijens werd overhandigd: 1470 euro, bestemd voor de nieuwe Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament. Het komende jaar wordt voor een Messiasbelijdende school in Israël gespaard.

J. M. Schot, medewerker van het deputaatschap, overhandigde ds. Meeuse als oud-hoofdredacteur van de Israëlbode het eerste exemplaar van een bundel bijdragen van ds. J. M. D. de Heer aan dit blad, ”Stemmen over Israël”. „Wat stralen de bijdragen van predikanten uit binnen- en buitenland een liefde tot het Joodse volk uit”, zei ds. Meeuse. „We hopen dat het boekje die liefde ook in onze gemeenten aanwakkert.”

De oud-voorzitter besloot de dag met een verhaal over een predikant die zelf tot het Joodse volk behoorde, ds. Eliëzer Kropveld (1840-1920). Het was ds. Kropveld, zoals hij schreef, „een onuitsprekelijk voorrecht dat hij geen andere grond van zaligheid had en begeerde dan Jezus, het verzoenend rustpunt van zijn hart.” De verharding van zijn familie en andere volksgenoten tegenover die boodschap deed ds. Kropveld groot verdriet.