Veroordeeld christelijk echtpaar vlucht uit Iran

Een Iraanse predikant en zijn vrouw zijn het land uitgevlucht toen ze hoorden dat hun hoger beroep was afgewezen. Bij terugkeer dreigt een meerjarige gevangenisstraf.

De Iraans-Assyrische christenen Victor Bet-Tamraz en Shamiram Issavi zijn zaterdag Iran ontvlucht, uren voordat Issavi zich moest melden om een vijfjarige gevangenisstraf uit te zitten. De dochter van het echtpaar bevestigde tegen mensenrechtenorganisatie Article 18 de vlucht van haar ouders en zei dat ze „veilig en wel” waren, meldde de organisatie woensdag.

Begin deze week werd al bekend dat het hoger beroep van de Assyrische predikant en zijn vrouw was afgewezen. Bet-Tamraz moet tien jaar de cel in vanwege „evangelisatie” en „illegale huiskerkactiviteiten.” Zijn vrouw is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf vanwege lidmaatschap van een groep die de „nationale veiligheid” wil verstoren.

Issavi ontving vorige week dinsdag een officiële oproep om zich binnen vijf dagen te melden in de beruchte Evin-gevangenis om haar straf uit te zitten. Zou ze niet komen opdagen, dan werd ze gearresteerd. Drie weken eerder kreeg Bet-Tamraz al van zijn advocaat te horen dat zijn hoger beroep tegen een celstraf van tien jaar was afgewezen.

Gezien de erbarmelijke omstandigheden in de Iraanse Evin-gevangenis, verergerd door het coronavirus, besloot het echtpaar uit zijn thuisland te vluchten. Beiden zijn in de zestig en vrezen voor hun gezondheid als ze worden gevangengezet.

Bet-Tamraz en Issavi zijn vastbesloten om vanuit het buitenland hun juridische strijd voort te zetten. „We blijven bidden en hopen dat hun straf wordt geschrapt”, aldus de dochter. „We bidden voor gerechtigheid, zowel voor mijn ouders als voor alle gelovigen die in gevangenissen lijden.”

Het echtpaar werd in 2014, samen met twee andere christelijke bekeerlingen, opgepakt. Bet-Tamraz zat vervolgens 65 dagen in eenzame opsluiting. Na de veroordeling in 2017 volgde een jarenlange juridische strijd.

Ballingschap

Een andere Iraanse christen, bekeerling Mohammadreza Omidi, werd dinsdag juist vrijgelaten uit de gevangenis, aldus Article 18. Hij zat twee jaar in de cel vanwege het „handelen in strijd met de nationale veiligheid door het organiseren van huiskerken en het bevorderen van het ‘zionistische’ christendom.”

De 47-jarige Omidi werd in 2017 aanvankelijk veroordeeld tot tien jaar cel. In juni bracht de rechter tijdens een nieuw proces zijn straf terug tot twee jaar, waardoor hij nu vrijgelaten is.

Het lijkt er echter op dat de bekeerling nog twee jaar in ballingschap moet in de zuidwestelijke stad Borazjan. Omidi dacht dat ook deze straf was vernietigd, maar vlak voor zijn vrijlating kreeg hij te horen dat hij zich binnen vijftien dagen moest melden om aan zijn ballingschap te beginnen. Het is nog onduidelijk of hierbij sprake was van bluf.

Mensenrechtenorganisatie Article 18 is blij met de vrijlating van Omidi, maar noemt het „zorgwekkend om te horen dat hem is verteld dat hij nu twee jaar ballingschap moet doorstaan.”

Daarnaast hoopt de organisatie ook de vrijlating te zien van andere gevangenen „die alleen gevangenzitten omdat ze hun recht op vreedzame religieuze activiteiten uitoefenen; we maken ons vooral zorgen over degenen die worden vastgehouden in overvolle, en nu door het coronavirus aangetaste, gevangenissen.”

