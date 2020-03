Verontruste GKV’ers beleggen diensten in Bunschoten

Een groep verontruste leden van de gereformeerde kerk vrijgemaakt van Spakenburg-Noord belegt vanaf zondag eigen kerkdiensten. Dat meldt de groep die zich de ”gereformeerde kerk (vrijgemaakt)(voortgezet)” noemt op haar website: www.gkv-bs.nl.

De leden richtten vorig jaar het comité ”Noorderkerk blijven” op. „Er zijn vergevorderde plannen om eigen erediensten te beleggen als een dolerend deel van de gemeente binnen de GKV”, meldde woordvoerder P. Korlaar destijds.

De classis Hilversum van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) stemde in november vorig jaar in met het verzoek van de kerkenraad van de gkv van Spakenburg-Noord tot losmaking van ds. H. Sj. Wiersma. De kerkenraad van de vrijgemaakt gereformeerde kerk van Spakenburg-Noord was tot de conclusie gekomen dat een vruchtbare samenwerking met ds. Wiersma niet meer mogelijk was. De losmaking betekende dat de predikant niet langer aan de gemeente verbonden bleef. Ds. Wiersma is daarom sinds 1 januari beroepbaar binnen het kerkverband van de GKV.

De kerkdiensten zullen ’s zondags om 12.00 uur en 19.00 uur gehouden worden in de christelijke gereformeerde Fonteinkerk aan de Bikkersweg in Bunschoten.