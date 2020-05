Vernieuwing dak kerkgebouw ggiN Utrecht/De Bilt

Het dak van het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) van Utrecht/De Bilt, dat in Bilthoven staat, wordt vernieuwd. De werkzaamheden zijn vorige week begonnen en duren naar schatting vijf à zes weken.

William Simons, lid van de commissie beheer en onderhoud, deelt mee dat de vernieuwing van het dak nodig was omdat de leien asbesthoudend waren en er lekkages geconstateerd waren. De kosten bedragen naar schatting 75.000 euro. „Het leggen van de leien is een arbeidsintensief werk”, aldus Simons.

De gemeente, die eerder een kerkgebouw had aan de Zandhofsestraat in de binnenstad van Utrecht, kocht dit kerkgebouw in 2005. Veel leden woonden toen al niet meer in de stad Utrecht. Nu woont er geen enkel lid meer. De bereikbaarheid van de kerk in Bilthoven is voor hen beter. Leden van de streekgemeente komen onder andere uit Maartensdijk, Driebergen en De Bilt.

Het gebouw werd in 1970 gebouwd als Nieuw-Apostolische Kerk en was sinds 2004 buiten gebruik. Toen het gekocht werd, werd het interieur meteen onderhanden genomen.

De gemeente heeft ongeveer 110 leden. Het kerkgebouw telt circa honderd zitplaatsen en het aantal kerkgangers is stabiel.