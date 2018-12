„Vermijd woord slaaf in Bijbel”

Het woord ”slaaf” moet in nieuwe Bijbelvertalingen vermeden worden.

Dat schrijft Martin Theile, predikant van de Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad en Flevoland in Met Andere Woorden, een blad voor Bijbelvertalers.

Het Griekse ”doulos” kan beter niet als slaaf, maar als knecht of dienaar worden vertaald, meent Theile. In de context van Filippenzen 2:7, waarin in de Nieuwe Bijbelvertaling wordt gezegd dat Christus de gestalte aannam van een slaaf, acht hij dit woord onbruikbaar. „Daarin gaat het om de menswording van Jezus en niet om zijn ontmenselijking. Volgens de Bijbel ging Jezus zijn lijdensweg tot op het laatste moment volkomen vrijwillig en werd hij er niet toe gedwongen.”