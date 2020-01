Verlosserkerk Bussum afgestoten

De protestantse wijkgemeente Oost/Centrum in Bussum heeft per 1 januari de Verlosserkerk buiten gebruik gesteld. De kerkdiensten worden nu gehouden in de Wilhelminakerk in het centrum.

De Verlosserkerk dateert uit 1956 en is een ontwerp van de architecten Nielsen, Spruit en Van de Kuilen. Bij de kerk hoort Het Trefpunt, een multifunctionele ontmoetingsruimte met meerdere zalen. In een van de ruimten is het kerkelijk bureau van de protestantse gemeente Bussum ondergebracht.

De Verlosserkerk is een gemeentelijk monument. In de kerk staat een tweeklaviers orgel van de firma Pels uit 1964.