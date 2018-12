Verlies Hindoenationalisten brengt mogelijk rust voor christenen India

De positie van christenen in India verbetert mogelijk doordat Hindoenationalisten in drie deelstaten de verkiezingen hebben verloren.

Dit meldt Open Doors, een organisatie die vervolgde christenen ondersteunt.

De BJP, de partij van Hindoenationalisten, had vijftien jaar de macht in de staten Chhattisgarh, Madhya Pradesh en Rajasthan. Daar worden christenen zwaar vervolgd. Bij de verkiezingen in november en december boekte de seculiere Congrespartij in deze staten een stevige winst. De verkiezingsuitslagen werden donderdag bekendgemaakt.

Aartsbisschop Cornelius, leider van de Rooms-Katholieke Kerk in Madya Pradesh, hoopt dat hierdoor het aantal geweldsincidenten zal verminderen.