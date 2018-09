Verkoop Grote Kerk Hoogeveen gaat niet door

Het Hoogeveense bedrijf Luxor Vastgoed ziet af van de aankoop van de Grote Kerk in Hoogeveen. Dat deelde de protestantse gemeente Hoogeveen onlangs mee. Luxor vindt het niet meer passen in zijn visie en strategie om tot aankoop van de kerk over te gaan.

„We hebben dit niet zien aankomen. Dit is echt teleurstellend”, reageert Leon ’t Hart, preses van de algemene kerkenraad. „De voorwaarden voor kerkelijk gebruik, de zorg voor het gebouw als monument, de status van de kerktuin en vele andere aandachtspunten waren opgetekend in een voorbereidingsdocument. Maar de zakelijke afweging van het bedrijf kunnen we alleen maar accepteren.”

Doelstelling bij de verkoop was dat de Grote Kerk in zijn huidige vorm bewaard zou blijven als bijzonder gebouw in Hoogeveen en dat de zondagse kerkdiensten zouden doorgaan. Daarnaast zou de kerk een plek worden voor optredens en evenementen.

In de Grote Kerk komt de hervormde wijkgemeente Centrum samen, één van de vijf wijkgemeenten van de protestantse gemeente. Predikant is ds. J. Snaterse.

Het is nog niet bekend hoe het verder gaat met de Grote Kerk.