Verkoop Bijbels in VS stijgt; NBG en GBS herkennen beeld nog niet zo

In de Verenigde Staten worden sinds de corona-uitbraak meer Bijbels verkocht. De situatie in Nederland is anders, al is er –juist in crisistijd– aanbod genoeg om Bijbellezen op verschillende manieren te stimuleren.

Verschillende Amerikaanse uitgevers zagen de verkoopcijfers van Bijbels de afgelopen weken stijgen. Zo lagen de cijfers van een van de Bijbeluitgaven van Tyndale House Publishers vorige maand 60 procent hoger dan in maart 2019. Een vertegenwoordiger van de uitgeverij in Carol Stream, Illinois, zei vorige week tegen The Christian Post: „Het is niet verrassend dat mensen hun toevlucht nemen tot de troost en helderheid van de Bijbel in tijden van problemen en onzekerheid.” Iets soortgelijks gebeurde na de aanslagen in New York in 2001.

De Bijbelapp YouVersion telde op Eerste Paasdag ruim 40 miljoen bezoekers. Een record, zo meldde nieuwssite Christianity Today deze week. Pasen is al jaren het moment waarop de app het meest wordt gebruikt. Dit jaar nam het aantal gebruikers met meer dan de helft toe ten opzichte van vorig jaar.

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) herkent het beeld van stijgende verkoopcijfers van Bijbels in de Nederlandse situatie niet. Dat liet Peter Siebe, persvoorlichter van het NBG, donderdag weten. „Het merendeel van onze Bijbels verkopen we via boekhandels. Daar komen in deze tijd minder mensen. In de VS is dat anders, deels omdat de VS veel minder geseculariseerd zijn, deels ook vanwege het grote marktaandeel van Amazon.”

Het NBG constateert wel dat het aantal bezoekers aan zijn site debijbel.nl sinds het begin van de coronacrisis zo’n 20 procent hoger is dan in dezelfde periode vorig jaar. „Of dat komt door intrinsieke interesse in de Bijbel in een onzekere tijd, weten we niet precies”, aldus Siebe. „We vermoeden dat onze speciale blogs over de coronacrisis en ons leesplan daaraan hebben bijgedragen.

Mensen kunnen drie Bijbeluitgaven gratis bij ons aanvragen: ”Psalmen Dichtbij”, de ”Samenleesbijbel Junior 14 stappen”, en het Lukasevangelie uit de Samenleesbijbel. Ruim 19.000 aanvragen kwamen al binnen. De actie loopt nog tot begin volgende week.”

Puzzels

Johan Haalboom van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) kon donderdag geen exacte cijfers geven over het verloop van de verkoop van Bijbels door de stichting. „Wel zien we een stijging in de verkoopaantallen van Bijbelleesboekjes, kleurkaarten, boeken, puzzels en memory’s. Veel van onze uitgaven gaan via de boekhandels, maar een stijging van de verkoop van Bijbels is niet duidelijk aan te wijzen.”

Bij de GBS kunnen zorgverleners kosteloos Bijbels aanvragen voor verspreiding, aldus Haalboom. Dit kan onder andere via de website. Het gaat dan om een Nederlandse Bijbel (zonder Psalmen en formulieren), een Nederlands Johannesevangelie of Bijbels, Nieuwe Testamenten en Evangeliën in andere talen. Daarnaast is er materiaal voor thuisonderwijs beschikbaar.