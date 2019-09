Theologisch onderwijs op afstand is nog steeds de ambitie van NET Foundation. Dat gebeurt online, maar het laatste jaar ook via lokale studiecentra. Trainers passen het ontvangen onderwijs toe in hun eigen context, aldus twee Latijns-Amerikaanse medewerkers. „Verkondig het Evangelie met eigen verhalen en voorbeelden.”

NET Foundation houdt donderdagavond in Apeldoorn een jubileumbijeenkomst ter gelegenheid van haar twaalf-en-een-halfjarig bestaan. Voor die gelegenheid heeft zij buitenlandse gasten uitgenodigd uit Latijns-Amerika: Fabricio Medina en Edgar Baldeón.

Medina (45) is directeur van stichting Esteban (diaconale hulpverlening) en predikant van de reformatorische presbyteriaanse gemeente Gracia Eterna in Guayaquil (Ecuador). Hij is vooral betrokken bij de toerusting van lekenvoorgangers via de NET Study Centres in Ecuador en Cuba. Baldeón (54) onderhoudt namens NET Foundation de contacten met de Bijbelscholen in Latijns-Amerika. Hij woont in Quito, de hoofdstad van Ecuador.

NET Foundation rust vanouds toe met online theologisch onderwijs. „Criterium is de inhoud en passie voor het Evangelie”, licht directeur Raymond Warnaar toe. „Wij werken met christenen samen wanneer zij Bijbelgetrouw zijn, dat wil zeggen de Bijbel als het Woord van God beschouwen. Wat NET Foundation onderscheidt van andere onlineorganisaties, is dat zij zich vooral richt op de voorgangers. Nieuw speerpunt is het vormen van lokale trainers of toerusters om de cursussen, die zij zelf eerst gevolgd hebben, door te geven in hun omgeving. Zo hopen we een springplankeffect te creëren.”

Er zijn zes studiecentra opgezet in Cuba, Ecuador, Kenia, Uganda, India en Pakistan. Door deze lokale centra traint de organisatie lekenvoorgangers, van wie velen geen toegang hebben tot bestaande (online)opleidingen.

NET Foundation ziet steeds er meer het nut van in om online te combineren met fysieke tegenwoordigheid. De lokale studiecentra richten zich vooral op de mensen op het grondvlak, legt Medina uit. „Het gaat om lekenvoorgangers die te weinig niveau hebben om toegelaten te worden tot de Bijbelscholen. Ze zijn enthousiast om het Evangelie te verkondigen, maar kunnen soms zelf niet lezen of schrijven.”

Veranderd

Baldeón benadrukt dat de wereld door de digitale ontwikkelingen erg veranderd is. „Kerken en theologische opleidingen zijn daar nog niet voldoende op ingespeeld. Veel Bijbelscholen praktiseren nog het traditioneel onderwijs, waar de docent alles weet en de student alles opschrijft. Veranderingen blijken moeilijk door te voeren. Elke verandering genereert angst. Er is echter een nieuwe generatie jongeren opgekomen. Zij willen actief zijn in de wereld, de virtuele middelen, zoals sociale media, optimaal gebruiken én God dienen in de kerk.”

Latijns-Amerika bevindt zich in een politieke crisis, zo zegt Baldeón. „Bijna alle landen zijn door corruptie aangetast. De politieke leiders vaardigen momenteel progressieve wetten ten aanzien van homohuwelijk en abortus uit.” Kerken laten hiertegen gezamenlijk hun stem horen in het publieke debat. „Katholieken en protestanten gaan samen de straat op en demonstreren tegen corruptie en amoraliteit”, aldus Medina. „De politieke en sociale crisis heeft echter geleid tot een hernieuwde interesse voor het Evangelie. Daarop willen we inspelen in onze onderwijsprogramma’s.”