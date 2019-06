Verklaring PKN en RKK tegen antisemitisme

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) hebben zich vrijdag in een gezamenlijke verklaring uitgesproken tegen het toenemend antisemitisme in Nederland.

Beide kerken hebben „grote zorg” over het groeiende antisemitisme. Een onveilig klimaat voor de Joodse gemeenschap vinden ze „ontoelaatbaar.”

De PKN en de RKK zeggen er „alles aan te doen om antisemitisme in de hele samenleving tegen te gaan en om initiatieven te ondersteunen die daar een dam tegen opwerpen.” De kerken roepen de overheid en de samenleving op om alles te doen wat in hun vermogen ligt om antisemitisme te bestrijden.