Verklaring over „behoedzaam geloof vieren” per 1 juni

Voor religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten in Nederland geldt per 1 juni dat „behoedzaam vieren van het geloof” centraal staat.

Dat blijkt uit een vrijdag verschenen gezamenlijke verklaring van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), de Boeddhistische Unie, het Contactorgaan Moslims en Overheid en de Hindoeraad over de versoepeling van maatregelen voor religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Het uitgangspunt van „behoedzaam vieren” komt vanaf 1 juni in de plaats van het uitgangspunt van vieringen „online of zo klein als noodzakelijk”, dat sinds 26 maart is gehanteerd.

De organisaties adviseren om religieuze of levensbeschouwelijke samenkomsten vanaf 1 juni „onder strikte voorwaarden” te laten plaatsvinden met maximaal dertig bezoekers (exclusief ”personeel”). Dat aantal wordt per 1 juli waarschijnlijk verhoogd tot honderd.

De richtlijnen van het kabinet en de voorschriften van het RIVM moeten bij alle bijeenkomsten in acht worden genomen. Dat geldt ook voor de protocollen van de kerkgenootschappen. Daarin staat ook welke mensen vallen onder ”personeel” en welke taak zij hebben tijdens de eredienst.

Vrijdag maakte de Protestantse Kerk bekend dat in haar protocol de voorganger, ouderling van dienst, organist, koster, enkele technici en musici tot ”personeel” worden gerekend.

SGP-senator Peter Schalk, die in het CIO de reformatorische kerken vertegenwoordigt, was vrijdag „heel blij” dat de minister „glashelder” was tijdens het overleg met de religieuze organisaties. „Er waren veel vragen over het aantal aanwezigen in een kerkdienst. Nu is daar duidelijkheid over.”

Schalk kan zich goed voorstellen dat onder kerkelijk ”personeel” degenen vallen die in de afgelopen periode aanwezig waren om de kerkdiensten „zo klein als noodzakelijk” doorgang te laten vinden – vaak een predikant, enkele kerkenraadsleden, organist en koster. „Daarbovenop kunnen kerken dan dertig mensen per kerkdienst uitnodigen.”

In een online verklaring liet het ministerie van Veiligheid en Justitie nog weten dat minister Grapperhaus de verschillende organisaties en hun gemeenschappen prijst om „hoe ze de afgelopen tijd ondanks de beperkende maatregelen inventief zijn geweest om alsnog gezamenlijk het geloof te vieren en hier hoop uit te putten.”