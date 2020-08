Verklaring 2500 Amerikaanse evangelicalen: Houd je aan de coronaregels

Meer dan 2500 evangelicalen in de Verenigde Staten hebben een verklaring ondertekend waarin ze hun vertrouwen in de wetenschap uitspreken en christenen oproepen om tijdens de coronapandemie het advies van volksgezondheidsdeskundigen op te volgen.

De ondertekenaars spreken in de deze week verschenen verklaring ”A christian statement on science for pandemic times”, opgesteld door het theïstisch-evolutionistische instituut BioLogos, hun zorgen uit over de „politisering van de wetenschap in het publieke domein, terwijl er zo veel levens op het spel staan.” Ze beloven gezichtsmaskers te dragen en „verkeerde informatie en complottheorieën” te corrigeren.

Tot de ondertekenaars behoren onder anderen de theologen Tom Wright en Richard Mouw.

De verklaring is mede een reactie op kerken die de maatregelen van de overheid tegen het coronavirus niet willen naleven, zoals de Grace Community Church van de evangelicale theoloog John MacArthur in Sun Valley. „Ons geloof roept ons op om onszelf op te offeren voor anderen en tijdelijke beperkingen van onze vrijheden te aanvaarden omdat we een permanente en volledige vrijheid in Christus hebben.”