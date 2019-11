Verhalenwedstrijd over ”Jouw kerk”

Stichting Alde Fryske Tsjerken (Oude Friese Kerken) en het Friesch Dagblad organiseren samen een verhalenwedstrijd.

Aanleiding is het 50-jarig jubileum van de stichting in 2020. Thema daarvan is ”Jouw kerk, jouw verhaal”. De organisatoren hopen dat mensen „hun verhaal met hun kerk willen delen.”

In de jury zitten schrijfster Janny van der Molen, schrijver Anders Rosendal en redacteur van het Friesch Dagblad Gerbrich van der Meer. De mooiste verhalen worden in maart gepubliceerd in de krant en in kerkblad Geandewei. Ook komen de verhalen op de website van het Friesch Dagblad. In het jubileumjaar van de stichting zullen op verschillende momenten ook verhalen voorgelezen worden in kerken.