Vergadering synode PKN gaat niet door

De vergadering van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), die gepland stond op 13 november in het Gelderse Putten, gaat niet door.

Dat bevestigde een woordvoerder van de Protestantse Kerk donderdag.

De leden van de synode wilden graag met elkaar in één grote zaal vergaderen –en niet verspreid over verschillende locaties, zoals afgelopen juni tijdens de uitgestelde voorjaarsvergadering het geval was– maar dat is vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk.

Er staan voor 2021 drie vergaderzittingen van de generale synode gepland: op 29 en 30 januari, 15 en 16 april en 11 en 12 november. De eerste vergadering moet plaatsvinden in Lunteren, de twee daarop volgende zittingen moeten worden gehouden in Doorn.

Normaliter vergadert de synode van de Protestantse Kerk tweemaal per kalenderjaar.