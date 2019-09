Verenigingsgebouw Salem gg Nieuwerkerk verbouwd

De gereformeerde gemeente (gg) in het Zeeuwse Nieuwerkerk heeft begin deze maand haar verbouwde verenigingsgebouw Salem weer in gebruik genomen.

Tijdens de bouw van de nieuwe kerk, die in 2005 gereedkwam, is de buitenkant van Salem gerenoveerd. Dit jaar was het interieur van het verenigingsgebouw aan de beurt.

De verbouwing, die ongeveer 100.000 euro kostte, omvatte de vernieuwing en uitbreiding van de keuken, isolatie van de wanden, plaatsing van dubbel glas en vernieuwing van de wc-groep, deelt ouderling A. Boone mee. Het verenigingsgebouw heeft twee zalen, die door het wegschuiven van een tussenwand met elkaar verbonden kunnen worden, en een kleine zaal.

De verbouwing startte in juni en was begin deze maand gereed. De opening vond plaats op 6 september, bij de start van het winterseizoen. Student P. J. de Raaf hield bij die gelegenheid een toespraak over Bijbellezen.

De gereformeerde gemeente te Nieuwerkerk, geïnstitueerd op 1 januari 1856, telde per 1 januari 296 belijdende en 246 doopleden. De kerk heeft 490 zitplaatsen. De gemeente is sinds het vertrek van ds. A. J. Gunst in februari 2011 (wegens emeritaat) vacant.