Vereniging Zondagsrust geeft lesbrief uit

De Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en Zondagsheiliging, gevestigd te Rhenen –meestal afgekort als Vereniging Zondagsrust–, heeft een nieuwe lesbrief ontwikkeld.

De lesbrief, die kosteloos ter beschikking wordt gesteld, is bestemd voor de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. „Maar ook in huisgezinnen kan gebruikgemaakt worden van deze lesbrief om te leren waarom en waartoe de zondag is ingesteld en om op de zondag zinvol bezig te zijn”, meldde de vereniging vrijdag.

Het lesmateriaal is geschreven door A. M. P. C. van Hartingsveldt-Moree uit Elspeet en kan aangevraagd worden bij de vereniging.