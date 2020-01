Verbouwing lutherse kerk in Zwolle

In Zwolle is begin deze maand de verbouwing van de lutherse kerk gestart. Voor een periode van twee maanden wordt de kerkzaal niet gebruikt. In die tijd wijkt de gemeente uit naar de Waalse Kerk, de Oosterkerk, de doopsgezinde kerk en de evangelisch-lutherse kerk in Kampen.

Het betreft een verbouwing van het gemeentecentrum en de entree aan de achterzijde, deelt ds. Margo Jonker, de plaatselijke predikant, mee. „Het moet allemaal wat ruimer en overzichtelijker worden. De bouwkosten bedragen ongeveer 200.000 euro.”

De lutherse kerk ligt in de oude binnenstad van Zwolle, direct naast Museum De Fundatie. Het bedehuis is in 1649 als schuilkerk tegen de voormalige middeleeuwse stadsmuur aan gebouwd. De resten van de oude fundamenten van die muur zijn nog aanwezig. De kerk is meteen herkenbaar als lutherse kerk, niet alleen door de windvaan in de vorm van een zwaan op het dak, maar ook door de gevelsteen met de zwaan en het Zwolse lutherse zegel in de hal.

In de loop der jaren hebben verschillende restauraties en verbouwingen plaatsgehad, aldus de website van de gemeente. „De laatste in 1967 was zeer ingrijpend en heeft geresulteerd in het huidige uiterlijk.”

De gemeente telt 450 leden. Het aantal zondagse kerkgangers is naar schatting gemiddeld honderd.