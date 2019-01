Verbouwing gebouw De Bron hervormd Willige Langerak

Verenigingsgebouw De Bron van de hervormde gemeente Willige Langerak wordt de komende maanden flink verbouwd. Als gevolg van de groei van de gemeente is het gebouw –tegenover het ‘witte kerkje’ aan De Montignylaan in Schoonhoven– te klein geworden.

„Door de bouw van een grote ‘ring’ om het huidige gebouw heen, zal De Bron veiliger, comfortabeler en multifunctioneler worden voor de huidige en toekomstige gebruikers”, aldus Martin de Pooter van de Zuid-Hollandse gemeente.

Verstoep Bouwkundigen uit Schoonhoven heeft het ontwerp gemaakt voor de uitbreiding van De Bron. Begin maart start het Schoonhovense bedrijf Van Herk Bouw met de bouwwerkzaamheden. Naar verwachting is de verbouwing in september gereed.

De verbouwing en uitbreiding van het verenigingsgebouw vragen forse investeringen van de hervormde gemeente Willige Langerak, laat De Pooter weten. „Aanvullende financiële middelen zijn hierbij hard nodig. We doen daarom een beroep op onder andere fondsen en instanties, maar ook op iedereen die deze gemeente een warm hart toedraagt.”

Zaterdag is er van 10.00 tot 13.00 uur een kijkochtend in De Bron, „om nog bruikbare spullen en materialen die straks niet meer terugkomen over te nemen, voor een klein bedrag. Op die ochtend kan men aangeven of men interesse heeft. Uiteraard is de opbrengst voor de verbouwing van De Bron. Daarnaast kunnen geïnteresseerden deze ochtend binnenlopen om te worden bijgepraat over de bouwplannen en/of vragen te stellen aan het bouwteam.”