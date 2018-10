Verbouwde Maranathakerk cgk Goes geopend

De verbouwde Maranathakerk van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) aan de Bergweg 43a in Goes wordt zaterdag geopend.

De afgelopen maanden is door vele professionals en vrijwilligers veel werk verzet, aldus de kerkenraad. Het ontwerp voor de verbouw was van de hand van Architecten Alliantie, de hoofdaannemer was Bouwbedrijf Schrijver. De kerkenraad hoopt met het kerkgebouw weer „jaren vooruit te kunnen.”

Voor de doordeweekse activiteiten is er vergaderzaalcapaciteit bijgekomen. „De centrale ontmoetingsruimte is vergroot, er is een nieuwe keuken geplaatst en de toiletten zijn vernieuwd. Alle technische installaties zijn vernieuwd en overal zijn nieuwe kleuren aangebracht. Het ronde glas-in-loodraam is gerestaureerd. Het aantal beschikbare stoelen in de kerkzaal is uitgebreid naar ruim vijfhonderd door het aanbrengen van een galerij. Voor de uitgevoerde draaiing van de kerkzaal geldt een motief dat bij moderne kerkbouw vooropstaat: maximale betrokkenheid op het liturgisch centrum en elkaar.”

Zaterdag is er van 14.30 tot 16.00 uur open huis. Zondag wordt voor het eerst het Woord weer verkondigd in de vernieuwde kerk. beeld cgk Goes