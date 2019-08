Wie de monumentale Lebuïnuskerk in Deventer bezoekt, kan sinds kort gebruikmaken van een app.

De app leidt rond in het kerkgebouw en geeft een toelichting bij bezienswaardigheden, zoals bij een muurschildering („Kijk eerst naar de harp van het orgel. Daarachter is de muurschildering van Lebuïnus te zien.”) of de crypte, die al deel uitmaakte van de Romaanse basiliek uit de elfde eeuw. De gratis app is ontwikkeld in opdracht van Stichting Erfgoed Lebuïnuskerk.