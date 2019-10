Verborgen schatten van de Utrechtse Buurkerk

In de Utrechtse Buurkerk worden sinds 1975 geen diensten meer gehouden. Maar tussen de muziekinstrumenten van Museum Speelklok zitten nog veel middeleeuwse schatten verborgen.

Hoog en wit is de kerk vanbinnen. Op sommige plekken zijn eeuwenoude muurschilderingen te zien. Zoals van Christoffel, de patroonheilige van timmerlieden, schilders, pelgrims en kinderen. Weggestopt in het restaurant van het museum staat een stenen Mariaretabel uit 1455. Boze protestanten verwoestten het tijdens de Beeldenstorm met bijlen en breekijzers.

In de Buurkerk is tot en met 5 januari de expositie ”Thuis in de Buurkerk” te zien. Er ligt een fragment van een eikenhouten preekstoel uit de zestiende eeuw, een stenen kanonskogel die de Spanjaarden in die tijd de kerk inschoten, een boekje van Suster Bertken die zich hier 57 jaar lang in een stenen kluis had laten inmetselen.

Die witte muren zijn er trouwens dankzij de protestanten, die de Buurkerk in 1579 in bezit kregen. In 1975 hielden ze er de laatste dienst, maar dan is de kerk al voor tal van andere activiteiten gebruikt. Op 3 maart 1968 zit het gebouw stampvol neezeggers tegen de Vietnamoorlog. „Johnson oorlogsmisdadiger”, staat er op een poster aan de kansel.

In Museum Speelklok is er in de maand november iedere vrijdagmiddag een rondleiding langs „verborgen schatten van de Buurkerk.”