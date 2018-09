Veranderende samenleving komt ook studentenhuizen Ruimzicht binnen

Al 150 jaar huisvest de Stichting Ruimzicht studenten. De organisatie ging met de tijd mee en paste zich aan de omstandigheden aan. „Al die tijd hebben we een dienende rol kunnen vervullen voor studenten en predikanten.”

Het kantoor bevindt zich in Utrecht, waar Ruimzicht een pand deelt met de Bond van Nederlandse Predikanten. In de kamer van predikant-directeur ds. Florida de Kok prijkt een groot portret van ds. J. van Dijk (1830-1909), de oprichter van Ruimzicht. Hij was lange tijd predikant van de christelijke afgescheiden gemeente in Doetinchem en later hervormd predikant.

„Ds. Van Dijk was een boerenzoon met een late roeping die het als zijn taak zag om jongens een kans te bieden de opleiding tot predikant te volgen”, zegt ds. De Kok. „En dat is gelukt. In 1898 dienden al honderd Ruimzicht-kwekelingen in de Nederlandse Hervormde Kerk.”

Op dit moment is Stichting Ruimzicht vooral bekend door haar studentenhuizen, acht in totaal, waar tegenwoordig zo’n honderd jongeren onderdak vinden. In de glossy die verscheen ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan (zie Glossy ”Kop hieps”) omschrijft bestuurslid ds. Gerrit van Meijeren de studentenonderkomens als „bruisende huizen om geïnspireerd te leven.”

Er is veel belangstelling voor de Ruimzicht-huizen, aldus ds. De Kok. „Christelijke afkomst is een voorwaarde, maar er is een grote variatie: van gereformeerdebonders tot rooms-katholieken. Ze wonen niet alleen samen onder één dak, maar eten ook gezamenlijk en hebben minstens één keer per week een activiteit.”

Hoe vindt de selectie van bewoners plaats?

„Dat gebeurt door een brief en een gesprek. Ik ben er niet om jongeren te maat te nemen, maar wel om een beslissing te nemen en een omgeving te creëren waarin ze floreren. Het gaat om een klimaat dat hen vooral vrijlaat, maar wel de mogelijkheid geeft om met vragen te komen. Onze stichting heet niet voor niets Ruimzicht. Er zijn nogal wat jongeren bij die zoekend zijn en het fijn vinden om met leeftijdsgenoten te praten in een ongedwongen sfeer. Het wonen in een dergelijk ”convivium”, een leefgroep, is heel vormend. Men maakt elkaar in allerlei situaties mee en leert samenleven in verscheidenheid.”

Wonen er ook reformatorische studenten bij Ruimzicht?

„Die zijn er zeker. Het is voor hen goed om te weten dat ze bij Ruimzicht niet in een beschermde omgeving terechtkomen. Zo zijn er bijvoorbeeld geen regels opgesteld voor de omgang tussen jongens en meisjes. Ik weet van iemand uit de reformatorische hoek die tijdens het verblijf in een convivium afscheid genomen heeft van het geloof, waarvan hij zich overigens al voor die tijd aan het losweken was. Ik hoop dat hij zijn christelijke vrienden uit het convivium blijft houden.

Het omgekeerde komt ook voor. Een jongere met een keurige kerkelijke achtergrond die toch niet zo betrokken was, ging zich in een van de convivia verdiepen in het christelijk geloof. Onderschat niet de kracht van de gesprekken die de jongeren met elkaar voe-ren in onze leefgroepen.”

Wat doet Ruimzicht voor predikanten?

„Theologiestudenten met een late roeping kunnen gebruikmaken van het Fonds Aktie Late Roepingen voor financiële steun. Dat gebeurt nog steeds, zij het veel minder dan vroeger.

Redelijk nieuw is het individuele coachingstraject voor predikanten, dat vijf jaar bestaat. Hierin voert een coach een zevental gesprekken met een individuele predikant. Het is jammer dat er nog een drempel is om hieraan deel te nemen. Het ambt verandert. Iedereen is erbij gebaat dat een predikant goed functioneert en aandacht heeft voor zijn persoonlijke omstandigheden.

Een derde poot van het werk van Ruimzicht voor predikanten is begeleide interventie. Onder leiding van een trainer reflecteren predikanten samen op hun werk. Dat gebeurt meestal door een praktische casus die men in een groep van alle kanten bekijkt. De trainer stuurt, zodat ze er wat van leren. Deze manier van ondersteuning is dit jaar begonnen en het is afwachten hoe het zal gaan.”

Wat verwacht u van de toekomst?

„Ik verwacht dat de convivia voortgezet zullen worden en dat we predikanten zullen blijven steunen. Het is in deze tijd van veranderingen voor hen belangrijk om een helder zicht te hebben op hun ambt. Die veranderingen gaan niemand voorbij, ook niet aan de reformatorische kerken.”

Glossy ”Kop hieps”

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Ruimzicht is een glossy verschenen, ”Kop hieps” (hoofd omhoog).

In het kleurrijke magazine met veel interviews is zowel aandacht voor de historie als voor het heden.

Aan het basis van Ruimzicht staat ds. J. van Dijk (1830-1909), die in 1867 de Vereniging tot Bevordering van de Inwendige Zending oprichtte. Op 26 november 1868 –150 jaar geleden– kwam er in Doetinchem een internaat tot stand waar jongens voorbereid werden op de studie voor predikant.

Het internaat heeft tot 1953 bestaan. In dat jaar vond de oprichting plaats van de nieuwe vereniging Hervormd Opleidingen Centrum. In 1954 werd het internaat Nieuw Ruimzicht in Doorn in gebruik genomen en in 1976 vond de oprichting van Stichting Ruimzicht plaats. Deze legde zich behalve op steun aan predikanten toe op het stichten van convivia, studentenwoongroepen. Op dit moment zijn er acht convivia: in Amsterdam (1), Utrecht (4) en Groningen (3). Nieuw zijn de individuele begeleiding van en intervisie voor predikanten.