Venezuela zit christelijke pastors dwars

Christelijke pastors in Venezuela moeten op hun woorden letten. Anders krijgen ze te maken krijgen met gewapende paramilitaire groepen, stelt Open Doors.

Steeds vaker zijn pastors en priesters het slachtoffer van aanvallen, concludeert de organisatie na gesprekken met Venezolaanse kerkleiders over de situatie in het land dat wordt geteisterd door een economische crisis. „De overheid ziet de kerk als een bedreiging en belemmert de kerk in haar sociale en humanitaire werk.” Veel pastors zijn inmiddels geëmigreerd.

Open Doors wil de kerk in Venezuela ondersteunen. „We gaan de kerken meer met elkaar verbinden en seminars geven over omgaan met vervolging”, aldus een medewerker van de organisatie.