Veiling blijft zitten met Bijbel van Einstein

Een Bijbel met aantekeningen van Albert Einstein heeft op een veiling –tegen de verwachtingen in– geen koper gevonden.

De veiling vond vrijdag plaats bij veilinghuis Sotheby’s in New York. Er werd gerekend op een opbrengst van omgerekend ruim 264.000 euro, meldt de website Christian Today.

„Dit boek is een onuitputtelijke bron van levende wijsheid en troost”, schreef Einstein in de kunstleren Bijbel. In 1932 gaf hij het exemplaar aan een medewerker. De verkoop van de Bijbel was onderdeel van een veiling van zeldzame boeken en manuscripten.

Hoewel de Bijbel met aantekeningen van de beroemde fysicus dus niet verkocht is, zal dinsdag een brief van hem onder de hamer gaan bij veilighuis Christie’s, eveneens in New York. In de brief deelt Einstein zijn gedachten over de religieuze betekenis van de Bijbel. Einstein twijfelde over God en het gezag van de Bijbel, zo blijkt uit de brief die hij in 1954, een jaar voor zijn dood, schreef.

„Het woord God is voor mij niets meer dan de uitdrukking en het product van menselijke zwakheden; de Bijbel een verzameling van eervolle, maar primitieve legendes”, zo schrijft hij. De verwachting is dat de brief omgerekend ruim 1,3 miljoen euro zal opleveren.

Ondanks dat Einstein Joods was, blijven zijn visie op God en religie onderwerp van debat. Zo schreef hij in een brief uit 1936 over de mogelijkheid van het bestaan van een hogere macht. „Iedereen die serieus betrokken is bij het nastreven van wetenschap, raakt ervan overtuigd dat een of andere geest aanwezig is in de wetten van het universum, een die zeer superieur is aan dat van de mens.”

Daarentegen beschreef hij zichzelf in 1950 als agnost; Einstein zou niet overtuigd zijn van het bestaan van God.