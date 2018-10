VEG Apeldoorn stopt

De vrije evangelische gemeente (VEG) in Apeldoorn stopt per 25 november.

Dat meldde dagblad de Stentor. Secretaris Marijke Reijmer wil verder geen toelichting geven op het bericht. Ze deelt mee dat de ledenvergadering, die deze maand wordt gehouden, hierover beslist. Volgens de Stentor worden de diensten nog maar door zo’n twintig leden bezocht en maakte voorganger en gemeentelijk werker Roger Dragstra de overstap naar een andere gemeente. De VEG nam in 1928 een gebouw aan de Roggestraat in gebruik. Sinds 1990 vergadert ze in een nieuw kerkgebouw aan de Sprengenweg. Dit staat nu te koop.