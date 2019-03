VEG Amsterdam gaat op in NGK

De vrije evangelische gemeente (VEG) in Amsterdam wordt opgeheven. Daarmee komt er na 140 jaar een einde aan de zelfstandige VEG Amsterdam. Dat meldde Ons Orgaan, het landelijke blad van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, onlangs.

De sterk vergrijsde en gekrompen Amsterdamse gemeente telt op dit moment nog veertig leden. Er is geen eigen predikant meer in dienst. Theoloog Theo Hettema uit Den Haag, consulent van de Amsterdamse gemeente, zegt dat het besluit tot opheffing al enkele jaren geleden genomen is. De gemeente heeft de invulling ervan nu bevestigd. Per 1 september is de opheffing een feit, zo is de planning.

De VEG werkt al sinds begin 2016 samen met de Nederlands gereformeerde kerk in Amsterdam-Centrum. De Ngk houdt drie kerkdiensten per maand in de Weteringkerk, vanouds het onderkomen van de VEG, en nodigt daarvoor de VEG-leden uit. Eenmaal per maand gebeurt het omgekeerde. Na de opheffing gaat de VEG op in de Nederlands gereformeerde kerk.

Officieel begon de geschiedenis van de VEG in 1878, maar evangelist en predikant Jan de Liefde (1814-1869) legde er al eerder de basis voor. Om de opheffing te markeren wordt er op 13 april een Jan de Liefdewandeling gehouden.