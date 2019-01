Veertig rooms-katholieke missionarissen vermoord in 2018

In de loop van 2018 zijn wereldwijd veertig rooms-katholieke missionarissen om het leven gebracht. Het betrof vooral priesters, maar ook anderen met een kerkelijke taak. Dit berichtte Agenzia Fides, de nieuwsdienst van het Vaticaan.

Het aantal is bijna tweemaal zo hoog als in 2017, toen 23 missionarissen werden vermoord. Terwijl in de acht voorgaande jaren de meeste slachtoffers in Amerika te betreuren waren, stond in 2018 Afrika bovenaan de lijst. Vorig jaar kwam ook in Europa een priester om het leven.