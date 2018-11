Veertig jaar met verwachting zaad gestrooid in Afrikaanderbuurt

„Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen.” Met dit woord uit Prediker 11 benadrukte ds. C. J. Meeuse zaterdag het belang van kinderevangelisatiewerk, dat al veertig jaar in de Rotterdamse Afrikaanderbuurt plaatsvindt.

Dit jubileum werd herdacht in de kerk van de gereformeerde gemeente te Barendrecht, waar ongeveer 120 leiders en leidsters van het clubwerk en andere belangstellenden aanwezig waren.

Emeritus predikant ds. Meeuse diende vanaf 1982 tien jaar de gereformeerde gemeente van Rotterdam-Zuid aan het Mijnsherenplein. Hier was hij nauw betrokken bij het in 1978 begonnen Bijbelclubwerk in de Afrikaanderbuurt. Na de verhuizing van de gemeente naar Barendrecht vindt het clubwerk nu vanuit die gemeente plaats.

Imam

„Ondanks het feit dat in 1982 slechts één lid van de gemeente in de Afrikaanderbuurt woonde, mocht het Woord er toch niet weg. Het moest daar gezaaid worden”, aldus ds. Meeuse in zijn herdenkingstoespraak. „Ik mocht er de soms onverzorgd uitziende kinderen van Surinaamse, Turkse, Marokkaanse en Antilliaanse afkomst de noodzaak van bekering vertellen. Met verwachting is het zaad gestrooid.”

Voorzichtig probeerde de predikant de kinderen ook in de kerk te krijgen door de drempels zo laag mogelijk te houden. Zo las een moslimjongen een keer het kerstevangelie. De imam verbood het de kinderen daarna in de kerk te komen.

Het kinderevangelisatiewerk inspireerde de predikant om boekjes met Bijbelvertellingen voor kinderen uit te geven. Het bemoedigde hem te horen dat de juf op een openbare school de boekjes voorlas.

Als jongen werd ds. Meeuse op de markt in Almelo in het hart getroffen door een aan hem uitgereikt pamflet met de tekst: „Of een boom naar het zuiden valt of naar het noorden, op de plaats waar de boom valt, daar blijft hij liggen.” „Vrucht van evangelisatiewerk”, aldus de predikant.

Verzet

Ds. M. Joosse, predikant te Ede en voorzitter van het deputaatschap evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten, mediteerde over Openbaring 6, waar de Heere Johannes de dingen van de laatste dagen laat zien. Johannes ziet een ruiter op een wit paard. De ruiter schiet met zijn boog, overwinnend om te overwinnen, niet om te doden maar om tot leven te wekken, als teken dat God doorgaat met Zijn vergaderend werk.

Volgens de predikant komt daar „van alles tegenop.” Hij noemde het aangrijpend dat in een wereldstad als Rotterdam de eerlijke boodschap vaak wordt verdoezeld. „Er wordt op plekken in de stad een evangelie verkondigd dat geen Evangelie mag heten.”

De predikant hield de leiding van het kinderevangelisatiewerk voor de eerlijke boodschap van zonde en genade aan de kinderen te vertellen. „Hoeveel pijlen zijn er geschoten door uw vertelling?”

Zestig kinderen luisterden zaterdagochtend naar een Bijbelvertelling over Aäron en Hur, die de armen van Mozes ondersteunden tijdens de oorlog met Amalek.