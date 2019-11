Veenendaalse kerken komen opnieuw in verkoop

Twee voormalige protestantse kerken in Veenendaal, Sola Fide en De Goede Reede, komen waarschijnlijk opnieuw in de verkoop wegens faillissement van de koper.

Eerder dit jaar sloot de protestantse gemeente in Veenendaal beide gebouwen omdat de financiële prognoses niet rooskleurig zijn, terwijl de vergrijzing van de gemeente verdergaat. De wijkgemeenten rondom de twee kerken zijn samengevoegd met de gemeenten die samenkomen in de overgebleven twee kerken.

Projectontwikkelaar Compactas Vastgoed uit Opheusden zou de kerkgebouwen voor 1,34 miljoen euro kopen. De officiële overdracht zou 31 december plaatshebben. Compactas is begin deze maand echter failliet verklaard. Curator Anne-Marie Weersink onderzoekt nu de juridische consequenties daarvan. In de koopovereenkomst is sprake van een waarborgsom die de protestantse gemeente toekomt als de verkoop niet doorgaat. Bij de curator hebben andere partijen inmiddels gemeld dat zij interesse voor de panden hebben, bevestigt zij desgevraagd.

Compactas wilde de kerkelijke functie van Sola Fide behouden. Andere kerken in Veenendaal toonden belangstelling voor het kerkgebouw, dat dateert van 1951. Voor De Goede Reede, in 1992 in gebruik genomen, was verbouwing tot gezondheidscentrum, wellicht in combinatie met de bouw van appartementen, een optie die werd onderzocht.