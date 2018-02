Veelkleurig Romeins mozaïek gevonden in Caesarea

Israëlische archeologen hebben in Caesarea een Romeins mozaïek opgegraven uit ongeveer het jaar 200. Dat heeft de Israëlische Oudheidkundige Dienst donderdag bekendgemaakt.

Het mozaïek heeft een afmeting van 8 bij 3,5 meter. Op het kunstwerk staan drie figuren, veelkleurige geometrische patronen en een inscriptie in het Grieks. De mannen droegen toga’s en behoorden blijkbaar tot de hoogste klas. De persoon in het midden stond naar de kijker toe, de andere twee kijken hem van opzij aan.

Jacques Nagar, het hoofd van het departement voor de conservatie van kunstwerken, zegt dat het gaat om een zeldzaam mozaïek van hoge kwaliteit. De kunstenaar plaatste op elke vierkante meter ongeveer 12.000 steentjes.

Wie de figuren waren, is onbekend. Het is namelijk nog niet duidelijk waarvoor het Romeinse gebouw diende. „Als het om een huis ging, waren ze mogelijk de eigenaars”, zeggen de hoofden van de opgraving, dr. Peter Gendelman en dr. Uzi Ad. „Als het een openbaar gebouw betrof, waren zij misschien de donors van het mozaïek of leden van de stadsraad.”

Het mozaïek bevond zich onder een Byzantijns gebouw dat 300 jaar later werd gebouwd. Bij de constructie van dat gebouw raakte een deel van het mozaïek beschadigd.

De archeologen deden de vondst in het noordelijk deel van Caesarea, in een gebied waar nog maar weinig opgravingen zijn verricht. De opgravingen maken deel uit van de reconstructie van de ingang van de stad. De Maatschappij voor Ontwikkeling van Caesarea legt in dit gedeelte van de stad een promenade aan.

Caesarea is een belangrijke attractie in Israël. Jaarlijks bezoeken meer dan 700.000 Israëlische en buitenlandse toeristen het nationale park van Caesarea, waarin de opgravingen liggen.

Op deze plek aan de Middellandse Zee bouwde de koning van Sidon in de vierde eeuw voor Christus een vesting. Maar het was dankzij koning Herodes de Grote (37 v.Chr. tot 4 v.Chr.) dat de plaats tot bloei kwam. Hij liet er een fraaie stad bouwen ter ere van de Romeinse keizer Augustus Caesar, later gewoon Augustus genoemd. Ook liet Herodes de haven verdiepen.

De apostel Paulus maakte gebruik van de haven voor zijn zendingsreizen. De beroemde christelijke geleerde Origenes vestigde zich in 233 in Caesarea. Hij richtte een school en een bibliotheek. De bibliotheek werd door geschiedschrijver Eusebius van Caesarea (ca. 264-340) uitgebreid.