Veel voorgangers VS voelen zich niet bekwaam met trauma’s om te gaan

Terwijl veel Amerikaanse voorgangers erkennen dat de kerk een rol moet spelen bij het verwerken van trauma’s, voelt de meerderheid van hen zich daar niet voldoende voor toegerust.

Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek ”Trauma in Amerika” van het christelijke onderzoeksbureau Barna. Voor het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met het Amerikaanse Bijbelgenootschap, werden 509 enquêtes afgenomen bij protestantse voorgangers en 60 bij rooms-katholieke priesters.

De meerderheid van de voorgangers (73 procent) ziet zichzelf slechts als „enigszins” toegerust om een gemeentelid te helpen bij een ernstig trauma, terwijl 12 procent zich geheel niet bekwaam voelt. Factoren die een rol spelen bij de ervaring van bekwaamheid zijn bijvoorbeeld ervaring, aandacht in de opleiding voor trauma, of het zelf hebben ondergaan van traumatische gebeurtenissen.

Een op de tien protestantse voorgangers heeft in het geheel geen opleiding of training voor pastoraat gehad. Van degenen die hierin wel onderwijs hebben gekregen, is dit vaak (55 procent) al langer dan tien jaar geleden.

De mate waarin voorgangers zich als bekwaam zien, hangt ook samen met de aard van het trauma. De meeste protestantse voorgangers (88 procent) voelen zich voldoende toegerust om met verlies van een geliefde om te gaan in het pastoraat. Als het gaat om vormen van misbruik, zoals huiselijk geweld of seksueel misbruik, voelt een meerderheid van de voorgangers zich niet voldoende toegerust.