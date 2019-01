Veel kritiek op Nashvilleverklaring

In politiek Den Haag, maar ook op sociale media, is met verbazing en afkeuring gereageerd op de Nashvilleverklaring die door honderden protestantse predikanten en voorgangers is ondertekend. Ook SGP-leider in de Tweede Kamer Kees van der Staaij tekende, net als SGP-senator Diederik van Dijk. Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) sprak op Twitter van „stappen terug in de tijd” en „nog een lange weg te gaan”.

De Nashvilleverklaring –”Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit”– stuit veel mensen tegen de borst. „Ik ken u als een kundige collega”, richt D66-Kamerlid Rutger Schonis zich op Twitter rechtstreeks tot de SGP’er. „Daarom valt uw steun voor de Nashville-verklaring mij zo vies van u tegen. U ontkent hiermee het bestaan van een fundamenteel grondrecht voor vele duizenden Nederlanders.”

CDA-partijvoorzitter en voormalig predikant Ruth Peetoom twittert: „Waar liefde is en zorg voor elkaar, daar is God.” Fractievoorzitter Henk Krol (50PLUS): „Als God bestaat, hoop ik maar dat hij niet gelukkig is met volgelingen van dat soort”. Kamerlid Femke Merel van Kooten van de Partij voor de Dieren is verbijsterd: „Hoe walgelijk en intens verdrietig. Om je kapot te schamen.”

Dilan Yeşilgöz van de VVD richt haar pijlen op de Vrije Universiteit, waarvan meerdere docenten de verklaring, die vier pagina's telt, hebben ondertekend. „Ik zou graag trots zijn op mijn universiteit. Maar met docenten die deze belachelijke verklaring ondertekenen, wordt dat bijzonder lastig.”

Astrid Oosenbrug van belangenorganisatie COC spreekt van een „schadelijk document voor orthodox-protestante LHBT’ers en een onbarmhartige en ongevoelige actie van de ondertekenaars”. Op sociale media verwijzen mensen naar artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, waarin discriminatie „op welke grond dan ook niet is toegestaan”.

Ook vanuit kerkelijke kring klinkt kritiek, zo blijkt uit een artikel in dagblad Trouw.