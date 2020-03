Veel kerkelijke activiteiten worden afgelast

In Nederland én wereldwijd worden vanwege het coronavirus kerkelijke bijeenkomsten en activiteiten afgelast of uitgesteld. Een (niet compleet) overzicht.

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken wordt uitgesteld tot na de zomer. De derde zittingsweek zou deze week, van dinsdag tot en met vrijdag, in Nunspeet plaatshebben. Die werd eerder al verplaatst naar 21 tot en met 24 april. De nieuwe vergaderweken zijn nu van 29 september tot 2 oktober en van 24 tot 27 november.

Zendingsdag GG

De Zendingsdag van de zendingsorganisatie ZGG van de Gereformeerde Gemeenten die op 20 juni in Gorinchem zou worden gehouden is geannuleerd.

Opwekking

De Pinksterconferentie van Stichting Opwekking in Biddinghuizen is afgelast. De conferentie zou van vrijdag 29 mei tot en met maandag 1 juni voor de vijftigste keer plaatsvinden. Directeur Ruben Flach van Opwekking zegt dat er mogelijk een online-variant komt. „We zullen het pinksterweekend als Opwekking zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan”, aldus Flach in het ND.

The Passion

Het paasevenement ”The Passion” van de omroepen EO en KRO-NCRV op 9 april gaat definitief niet door. Eerder was al besloten dat er geen publiek bij deze tiende editie zou zijn. Bij het evenement werden 20.000 bezoekers verwacht. Jacco Doornbos van producent Mediawater had ook plannen om een Duitse versie van ”The Passion” te maken in het Duitse Essen. Die gaat eveneens niet door.

Predikantendag

De jaarlijkse Predikantendag van de Bond van Nederlandse Predikanten (BNP) van 12 mei in Nijkerk is afgelast. De BNP is sinds 1918 actief als beroepsvereniging van en belangenbehartiger voor predikanten in verschillende Nederlandse kerken en geloofsgemeenschappen. De emeritidag van 11 november staat nog wel op de agenda.

Soutern Baptists

De jaarlijkse conventie (een soort synode) van de Southern Baptists in Amerika wordt voor het eerst in 75 jaar niet gehouden. De bijeenkomst zou op 9 en 10 juni plaatsvinden in Orlando en wordt niet uitgesteld. De volgende conventie wordt gehouden op 15 en 16 juni 2021 in Nashville. De laatste keer dat de conventie werd afgelast was tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1945, toen de regering bijeenkomsten van meer dan 50 personen verbood.

Lambeth Conference

De Lambeth-conferentie in het Engelse Canterbury wordt uitgesteld tot de zomer van 2021. De conferentie is de belangrijkste vergadering van de Anglicaanse Kerk en wordt één keer in de tien jaar gehouden op uitnodiging van de aartsbisschop van Canterbury.