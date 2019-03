Veel belangstelling voor Dag van de Communicatie PKN

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) houdt zaterdag in Utrecht weer een Dag van de Communicatie. Kerkbladredacteuren, webredacteuren en leden van communicatiecommissies, maar ook predikanten en scriba’s kunnen deelnemen aan diverse workshops.

De workshops zijn gericht op verbetering van de communicatie binnen de kerkelijke gemeente en naar buitenstaanders toe. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Utrecht. Er is plaats voor zo’n 120 deelnemers.

Volgens Marloes Nouwens-Keller, communicatieadviseur van de PKN, is er veel belangstelling voor de Dag van de Communicatie. „Een aantal mensen staat op de wachtlijst. Mogelijk beleggen we in het najaar nog zo’n dag.”

In 2012 hield de PKN de eerste communicatiedag. „Er bleek brede interesse voor te bestaan, zodat we de bijeenkomst sindsdien meermalen herhaald hebben.”

De thema’s voor de workshops ontstonden in de loop van de jaren, vaak op grond van de evaluaties. Nouwens ziet sommige onderwerpen telkens weer terugkomen. „Bijvoorbeeld het opzetten van een functionele kerkwebsite en het maken van een kerkblad dat gretig gelezen wordt, ook door randkerkelijken.” De workshop ”Wat komt er kijken bij het maken van aansprekende foto’s in de kerk?” is dit jaar nieuw.

Spanningen

Als persvoorlichter leidt Nouwens zelf de workshop ”Zo komt uw gemeente in de krant!” „In mijn eigen kerk, de protestantse gemeente van Den Bosch, ben ik betrokken bij de communicatie. Ik hoor dat het per huis-aan-huisblad flink verschilt hoe gemakkelijk je daarin als kerkelijke gemeente een plekje kunt bemachtigen. In Barneveld is dat niet zo’n probleem, maar in het katholieke zuiden ligt dat doorgaans wat moeilijker.”

Een workshop waar duidelijk behoefte aan bestaat, is ”Communicatie als het spannend is”. Deze besteedt aandacht aan ingrijpende veranderingen of spanningen in de gemeente en hoe je daarover het beste kunt communiceren. Bij ingrijpende veranderingen denkt Nouwens aan bijvoorbeeld fusies. „Die vinden veel plaats in de PKN. Vaak gaat het daarbij om twee totaal verschillende gemeenten die samen verder willen of moeten. Dat moet je je goed bewust zijn. In de kerk werken we bovendien in een vrijwilligersomgeving. Daar wordt sneller iets met de mantel der liefde bedekt dan in een professionele werkomgeving.”